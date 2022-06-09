İstanbul'da ve Hakkari'de çok sayıda uyuşturucu madde yakalandı

İstanbul'da ve Hakkari'de çok sayıda uyuşturucu madde yakalandı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İstanbul’da captagon cinsi 2 milyon uyuşturucu hap, Hakkari Esendere Sınır Kapısı'nda ise 742 kilo metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu.

Gümrük Muhafaza ekipleri, sınır kapılarında uyuşturucu ticaretine göz açtırmıyor.

Son olarak İstanbul’da yaklaşık 2 milyon adet Captagon cinsi uyuşturucu hap yakalandı.

Ekipler, uyuşturucuya geçit vermiyor

İstanbul'un ardından Hakkari Esendere sınır kapısında ise 742 kilo metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi.

Konuyla ilgili paylaşım yapan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, operasyonu yapan ekipleri tebrik etti.

Bakan Muş tebrik etti

Ticaret Bakanı Muş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Gümrük muhafaza ekiplerimizce İstanbul’da yaklaşık 2 milyon adet captagon cinsi uyuşturucu hap; Hakkari Esendere sınır kapısında ise 742 kilo metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi. Bu başarılı operasyonlardan ötürü Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum." dedi.