İHA

Uyuşturucu tacirlerine operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik Bağcılar’da çalışma yürüttü.

Çalışmalarda, uyuşturucu maddelerinin temininin yapıldığı Beylikdüzü'nde bulunan bir villa tespit edildi.

2 kişi gözaltında

Tespiti yapılan adrese 30.03.2024 tarihinde operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda T.B.(40) ve M.Y.(42) yakalanarak gözaltına alındı.

Ele geçirilenler

Yapılan aramalarda; 295 adet mariuhana bitkisi, havalandırma ışıklandırma ve sıcaklık ölçüm cihazları, mariuhuana fidesi yetiştirmek için kullanılan özel toprak, 3 adet cep telefonu, 520 TL nakit para ele geçirildi.

1 kişi tutuklandı

Emniyette işlemleri biten şüpheliler adliyeye sevk edildi.

M.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, T.B. tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)