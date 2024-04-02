Uyuşturucu tacirlerine operasyon düzenlendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik Bağcılar’da çalışma yürüttü.
Çalışmalarda, uyuşturucu maddelerinin temininin yapıldığı Beylikdüzü'nde bulunan bir villa tespit edildi.
2 kişi gözaltında
Tespiti yapılan adrese 30.03.2024 tarihinde operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda T.B.(40) ve M.Y.(42) yakalanarak gözaltına alındı.
Ele geçirilenler
Yapılan aramalarda; 295 adet mariuhana bitkisi, havalandırma ışıklandırma ve sıcaklık ölçüm cihazları, mariuhuana fidesi yetiştirmek için kullanılan özel toprak, 3 adet cep telefonu, 520 TL nakit para ele geçirildi.
1 kişi tutuklandı
Emniyette işlemleri biten şüpheliler adliyeye sevk edildi.
M.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, T.B. tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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