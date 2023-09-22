İstanbul'da yabancı şirketlerin mail hesaplarını ele geçirdiler! 210 milyon lira vurgun Dolandırıcıları çetesinin yabancı şirketlerin mail hesaplarını ele geçirerek kendi hesaplarına 210 milyon lira aktardıklarının öğrenilmesi ardından nitelikli dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 9 şüpheliden 6'sı, İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.

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İHA

Vatandaşları farklı vaatlerle dolandıran çeteler her geçen gün artıyor.

Ekipler, vatandaşları ağlarına düşüren çeteye yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu kez operasyon, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirdi.

Ekipler, farklı ülkelerde yaşayan kişiler tarafından şüpheli şahıslara ait banka hesaplarına yüksek tutarlı paralar geldiğini fark etti.

Öte yandan şahısların gelen dövizleri hemen nakit olarak çektiğini belirledi.

Mail hesaplarını ele geçirdikleri belirlendi

Şüpheli şahısların, yurt dışındaki şahıs ve şirket mail adreslerini ele geçirdikleri ve mail adreslerinin trafiğini belli bir dönem izledikleri tespit edildi.

Şüphelilerin, ihracat ve ithalat işlemlerine ait ödemeler sırasında kendi banka hesaplarına yönlendirdikleri ve para transferi gerçekleştirdikleri belirlendi.

Şüphelilerin hesaplarına 210 milyon lira geldiğini belirleyen ekipler, operasyon için düğmeye bastı.

177 bin lira para yakalandı

5 ilçede gerçekleştirilen operasyonda 6'sı yabancı uyruklu olmak üzere 9 şüphelinin kaldığı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 6 şüpheli yakalanırken, yapılan aramada 177 bin lira para ele geçirildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)