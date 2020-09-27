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    İstanbul'da yabancı uyruklu aileyi darp ederek gasp ettiler

    Beyoğlu’nda yabancı uyruklu aile, bebek arabalarına çarpan kişiler tarafından darp edilip, gasp edildi.
    • İHA
    • 27.09.2020 - 18:43
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    İstanbul'da yabancı uyruklu aileyi darp ederek gasp ettiler

    İstanbul'da Beyoğlu Galata Kulesi Bankalar Caddesi'nde meydana gelen olayda iddialara göre, üç çocuğuyla birlikte dolaşan Fas uyruklu ailenin bebek arabasına otomobil çarptı.

    Kazanın ardından çift ve şüpheliler tartışmaya başladı.

    Beyoğlu’nda yabancı uyruklu aileyi darp ederek gasp ettiler- İZLE

    ÖNCE BEBEK ARABASINA ÇARPTILAR, SONRA DA GASP ETTİLER

    Şahıslar, çifti darbedip, yaklaşık 2 bin dolarlarını alıp kaçtı. Şüphelilerin olay yerinden kaçmaları ve kovalamaca, çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    İstanbul da yabancı uyruklu aileyi darp ederek gasp ettiler #1

    İstanbul da yabancı uyruklu aileyi darp ederek gasp ettiler #2

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