İstanbul'da yabancı uyruklu aileyi darp ederek gasp ettiler

İstanbul'da yabancı uyruklu aileyi darp ederek gasp ettiler

Beyoğlu’nda yabancı uyruklu aile, bebek arabalarına çarpan kişiler tarafından darp edilip, gasp edildi.

İstanbul'da Beyoğlu Galata Kulesi Bankalar Caddesi'nde meydana gelen olayda iddialara göre, üç çocuğuyla birlikte dolaşan Fas uyruklu ailenin bebek arabasına otomobil çarptı.

Kazanın ardından çift ve şüpheliler tartışmaya başladı.

Beyoğlu’nda yabancı uyruklu aileyi darp ederek gasp ettiler- İZLE

ÖNCE BEBEK ARABASINA ÇARPTILAR, SONRA DA GASP ETTİLER

Şahıslar, çifti darbedip, yaklaşık 2 bin dolarlarını alıp kaçtı. Şüphelilerin olay yerinden kaçmaları ve kovalamaca, çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.