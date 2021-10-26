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- İstanbul’da yabancı uyruklu yolcu ve arkadaşı metrodan indirildi
İstanbul’da yabancı uyruklu yolcu ve arkadaşı metrodan indirildi
- AA
- 26.10.2021 - 08:25
- Güncelleme : 26.10.2021 - 08:43
İstanbul Yenikapı-Hacıosman (M2) hattının Osmanbey durağından metroya binen kadın maske takması için vatandaşlar tarafından uyarılınca, bağırarak tepki gösterdi.
MASKELERİ YERE FIRLATTI
Kargaşayı önlemek üzere yolcuların takması için uzattığı maskeleri yere fırlatan kişi, bağırarak hakaret etmeyi sürdürdü.
GÜVENLİK GÖREVLİSİ İNDİRDİ
Kadın ve arkadaşının metrodan inmesini isteyen vatandaşların uyarısı üzerine güvenlik görevlileri, 2 yolcuyu Şişli-Mecidiyeköy durağında indirdi.
İstanbul’da yabancı uyruklu yolcu ve arkadaşı metrodan indirildi ViDEO
“HEPİMİZE KÜFÜLER ETTİ”
Kadın, metrodan yürüyen merdivene kadar güvenlik görevlisi ile tartışmayı sürdürdü.
Bu sırada kadın yolculardan biri şikayetini dile getirirken, “Kapatmıyor maskeyi, hepimize küfürler etti” dediği duyuldu.
“ŞUNU BİR SUSTUR YA”
Yüksek sesle konuşmaya devam eden kadın, görevliyi de kızdırdı. Kadının arkadaşına dönen görevli, “Şunu bir sustur ya” dedi.
O anlar anbean kameraya yansıdı.