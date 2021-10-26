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İstanbul’da yabancı uyruklu yolcu ve arkadaşı metrodan indirildi

İstanbul’da yabancı uyruklu yolcu ve arkadaşı metrodan indirildi

İstanbul Yenikapı-Hacıosman hattının Osmanbey durağından metroya binen yabancı uyruklu bir kadın ve arkadaşı, uyarılara karşın maske takmayınca metrodan indirildi. O anlar kameraya yansıdı.