İstanbul'da yağan kar, vatandaşları sevince boğdu: Karı gören sokağa koştu

Haber Merkezi

İstanbul’da uzun zamandır beklenen kar yağışı nihayet geldi.

Şehrin dört bir yanında lapa lapa yağan kar, İstanbul’u adeta beyaz bir örtüyle kapladı.

Özellikle Avrupa Yakası’nda kar kalınlığı yer yer 20 cm’ye kadar ulaşırken, trafikte de zaman zaman aksamalar yaşandı.

Vatandaşlar da uzun süre sonra gelen bu yoğun kar yağışını fırsat bilerek kendilerini sokaklara attı.

ESENYURT'TA DEV KARDAN ADAM ŞAŞIRTTI

Esenyurt’ta bir grup genç, karın keyfini dev bir kardan adam yaparak çıkardı.

Boyu neredeyse 3 metreyi bulan kardan adam, çevredeki vatandaşların da ilgisini çekti.

Kardan adamla fotoğraf çektirenler, sosyal medyada bu anları paylaştı.

ARAÇLA YOKUŞ YUKARI ÇIKMAYA ÇALIŞTI

Karlı zemin sürücüleri de zorladı.

İstanbul’un birçok noktasında araçlar yolda kalırken, bazı sürücüler araçlarını bırakarak yürümeyi tercih etti.

Özellikle bir sürücünün aracını yokuş yukarı çıkarmaya çalışırken yaşadığı zorluklar kameralara yansıdı.

Patinaj yapan araç, güçlükle yolun sonuna varmayı başardı.

KAR YAĞIŞI SEVİNCİYLE ERİK DALI OYNADILAR

İstanbul'da kar yağışının sevincini yaşayan bir grup vatandaş, sokağa çıkarak Erik Dalı oynadı.

Karla kaplı zeminde yaşanan bu renkli görüntüler görenleri gülümsetti.

Meteorolojiden alınan bilgilere göre kar yağışının hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

Uzmanlar, özellikle buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.