İstanbul'da yağış hava trafiğini olumsuz etkiledi İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle İstanbul Havalimanı'na iniş için alçalan uçaklar havada tur atarken, yakıt kritiğine giren 8 uçak ise başka havalimanlarına yönlendirildi.

DHA

İstanbul Valiliği öğleden sonra şiddetli yağış ve rüzgar uyarısında bulunmuştu.

Saat 13.00 sıralarında sağanak yağış ve fırtına İstanbul'da yer yer etkili olmaya başladı.

Olumsuz durum yaşanmadı

Meteorolojik uyarıların ardından etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı terminal ve çevresinde olumsuz bir durum yaşanmadı.

Ancak şiddetli rüzgar ve kuvvetli yağış nedeniyle İstanbul Havalimanı'na iniş için alçalan uçaklar uzun süre havada tur atmak zorunda kaldı.

8 uçak başka havalimanlarına indi

Uzun süre tur attıktan sonra yakıt kritiğine giren 8 uçak ise başta Ankara olmak üzere başka havalimanlarına iniş yapmak zorunda kaldı.

Uçuşlarda kısa süreli gecikmeler yaşanıyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)