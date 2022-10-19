İstanbul'da yağış trafik yoğunluğunu yüzde 47'ye çıkardı

Kent genelinde başlayan yağışlar araç trafiğine sebep oldu, Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 54 olarak ölçüldü.

Bu sabah saatleri itibarıyla İstanbul'da başlayan sağanak yağış nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası, sonbaharın kasvetli yağmurları İstanbul genelinde etkisini göstermeye başladı ve araç trafiğine sebep oldu.

Özellikle D-100 karayolu Maltepe civarında araç trafiği yoğunluğu arttı.

Günün ilerleyen saatlerinde yağış şiddetinin artmasına paralel olarak trafikte meydana gelen uzun araç kuyrukları da arttı.

Yağmurla beraber trafik kilitlendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre şehirin genel trafik yoğunluğu ortalaması yüzde 47 olarak belirlenirken, Anadolu Yakası'nda ölçülen trafik yoğunluğu yüzde 54 olarak tespit edildi.