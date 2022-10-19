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    İstanbul'da yağış trafik yoğunluğunu yüzde 47'ye çıkardı

    Kent genelinde başlayan yağışlar araç trafiğine sebep oldu, Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 54 olarak ölçüldü.
    • 19.10.2022 - 13:34
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 14:11
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    İstanbul'da yağış trafik yoğunluğunu yüzde 47'ye çıkardı

    Bu sabah saatleri itibarıyla İstanbul'da başlayan sağanak yağış nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası, sonbaharın kasvetli yağmurları İstanbul genelinde etkisini göstermeye başladı ve araç trafiğine sebep oldu.

    Özellikle D-100 karayolu Maltepe civarında araç trafiği yoğunluğu arttı.

    Günün ilerleyen saatlerinde yağış şiddetinin artmasına paralel olarak trafikte meydana gelen uzun araç kuyrukları da arttı.

    Yağmurla beraber trafik kilitlendi

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre şehirin genel trafik yoğunluğu ortalaması yüzde 47 olarak belirlenirken, Anadolu Yakası'nda ölçülen trafik yoğunluğu yüzde 54 olarak tespit edildi.

    İstanbul da yağış trafik yoğunluğunu yüzde 47 ye çıkardı #1
    İstanbul da yağış trafik yoğunluğunu yüzde 47 ye çıkardı #2

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