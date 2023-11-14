İstanbul'da yağışlı hava barajlara yaradı: Doluluk oranı yükselişe geçti Megakent'te 3 gündür etkili olan sağanak yağmurun ardından gözlerin çevrildiği kırmızı alarm veren barajlarda su seviyesinin arttığı gözlemlendi. Alibeyköy Barajı doluluk oranı bir gün önce 15,6 olarak ölçülürken, 24 saat içinde 17,66'a çıktı.

DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbulluları sağanak yağmur için uyardı.

Ardından hafta sonu başlayan şiddetli yağışlar, pazartesi günü de devam etti.

Yağmur nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşarken, barajlardan ise sevindiren haber geldi.

Su seviyesi yükselişte

Yaz ve sonbahar aylarının ardından düşen barajlarındaki doluluk oranları sonunda yükselişe geçti.

Ortalama doluluk oranı yüzde 16,47'den yüzde 17,08'ye çıktı.

Ancak barajlardaki doluluk oranlarında yaşanan artışa rağmen ortalama doluluk oranı, son 10 yılın en düşük doluluk oranı olarak kayıtlara geçti.

Alibeyköy Barajı 24 saat içinde arttı

İstanbul'a su sağlayan önemli barajlardan bir olan Alibeyköy Barajı, yağışlı havadan olumlu yönde etkilendi.

Baraj doluluk oranı bir gün önce 15,6 olarak ölçülürken, 24 saat içinde 17,66'a çıktı. İstanbul'un en dolu barajı yüzde 35,37 ile Ömerli Barajı oldu.

Barajlarda son durum

İşte İstanbul barajlarının güncel doluluk oranları...

Ömerli - Yüzde 35,37

Darlık - Yüzde 26,92

Elmalı - Yüzde 20,32

Terkos - Yüzde 08,62

Alibeyköy - Yüzde 17,66

Büyükçekmece- Yüzde 5,4

Sazlıdere - Yüzde 2,92

Istrancalar - Yüzde 18,82

Kazandere - Yüzde 6,74

Papuçdere -Yüzde 2,96

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)