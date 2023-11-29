İstanbul'da yağmur başladı! Arnavutköy sular altında kaldı Arnavutköy’de kısa sürede etkili olan sağanak yağış bazı cadde ve sokakları göle çevirdi. Sular altına kalan yerler ve bir temizlik işçisinin tıkanan gideri açmak için verdiği mücadele cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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İHA

Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini sürdürüyor.

İstanbul'da da fırtına dün akşam saatlerinde yüzünü göstermeye başladı.

Bugün de devam eden fırtına yağmurla birleşti. Sağanak yağmur birçok ilçede etkili olurken olumsuzluklar da beraberinde geldi.

Arnavutköy göle döndü

Altyapı sorunu olan Megakent'te, kısa sürede etkili olan yağmur cadde ve sokakları göle çevirdi.

Bu ilçelerden biri de Arnavutköy oldu.

Tıkanan gideri açmaya çalıştı

Bölgede bazı mahallelerde çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Sabah saatlerinde itibaren ara ara şiddetli sağanak yağış da etkili olmaya başladı.

Sular altına kalan yerler ve bir temizlik işçisinin tıkanan gideri açmak için verdiği mücadele, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)