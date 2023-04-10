İstanbul'da yağmur etkisini gösterdi! Trafik yüzde 70'i geçti Yağmur yağışının etksini gösterdiği İstanbul'da mesai saatinde trafik yoğunluğu yüzde 70 olarak ölçüldü.

ensonhaber.com

Son yılların en kurak kışı geçirilirken bir anda etkili olan kar ve yağmur yağışları birçok kentte olumsuzluğa neden oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Megakent için uyarıda bulunduğu yağmur yağışı kentte etkisini gösterdi.

İstanbul'da gece saatleri itibariyle sağanak yağış etksini gösterdi.

Yağışlı hava, İstanbul'da yine trafiği felç etti.

Trafik durma noktasına geldi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün her iki yakasına geçişte uzun araç kuyrukları var.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası'na geçiş istikametindeki trafik Haliç Köprüsü'ne kadar uzadı.

Trafik yüzde 70'i geçti

İBB'nin haritasına göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı.

Anadolu Yakası'nda ve Avrupa Yakası'ndaki yoğunluk vatandaşlara zor anlar yaşattı.