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İstanbul'a mart ayıyla birlikte yağmurlar geri döndü.
Hafta başından bu yana sert soğukların etkili olduğu Megakent'te, bu sabah saatlerinde yağmur başladı.
Ardından kaçınılmaz manzara ortaya çıktı.
Trafik erken başladı
Hafta içi her gün yoğun olan trafik, yağışla birlikte adeta kilitleniyor.
Bugün de işe ve okula gitmek için yollara düşen vatandaşlar, araç yoğunluğuyla karşılaştı.
Toplu ulaşımlarda da yoğunluk oldu
Ara sokaklarda ve caddelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Öte yandan toplu ulaşım araçlarında da yoğun bir insan kalabalığının olduğu görüldü.
Yoğunluk arttı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritasına göre, kentteki trafik yoğunluğu yüzde 71'e çıktı.
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