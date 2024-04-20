İstanbul'da yağmur nedeniyle hafta sonu trafik yoğunlaştı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) trafik yoğunluğu haritasına göre trafik, hafta sonu olmasına rağmen ütrafik yoğunluğu yüzde 63 olarak ölçüldü.

AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, İstanbul için uyarılarda bulundu.

Yapılan uyarıların ardından yağmur Megakent'e giriş yaptı.

Dün sabah saatlerinden itibaren kentte yağmur etkili oluyor. Yağışlı hava etkisini bugün de sürdürürken, henüz öğle saatlerinde trafik yoğunlaşmaya başladı.

Su birikintileri sürücüleri zorladı

Kuvvetli yağış trafikte aksamalara neden olurken Büyükçekmece'de yolda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.

Bu bölgede araçlarıyla seyreden sürücüler, su birikintisini son anda fark edip yolda manevra yapmak zorunda kaldı.

Ani frenle kaza önlendi

Bu sırada arkadan gelen araç sürücüleri ani fren yaparak, olası trafik kazalarının önüne geçti.

Güzelşehir'de, araçların sıklıkla kullandığı alt geçidi su bastı. Bazı sürücüler su birikintisine rağmen buradan geçmeye devam etti.

Ana arterlerde trafik yoğunluğu

İBB Cep Trafik Uygulamasına göre, kentteki trafik yoğunluğu saat 13.40 itibarıyla yüzde 63 olarak ölçüldü.

Avrupa ve Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolu, TEM otoyolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün giriş ve çıkış güzergahları, sahil yolları ile ana arterlerin bazı bölümlerinde araçlar güçlükle ilerledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)