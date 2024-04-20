AA
İstanbul'da sağanak yağış etkisini sürdürüyor.
Megakent, yağmur sonrası duran trafik ve metrolarda oluşan arızalarla gündeme gelmeye devam ediyor.
M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı'nın Bahçelievler Yenibosna istasyonunda, yağışın etkisiyle tavandan sular akmaya başladı.
Bazı bölümler paravanla kapatıldı
İstasyonun içinde su birikintisi oluşurken, görevliler suyu tahliye etti. İstasyona kaygan zemin yazılı uyarı tabelaları yerleştirilirken, bazı yerler de paravanla kapatıldı.
Ekipler çalışmaları sürdürüyor
Yolcular kaygan zeminde yürümekte güçlük çekerken, görevlilerin suyu tahliye etme çalışması devam ediyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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