İstanbul'da yağmur sonrası metro istasyonunu su bastı Yoğun yağış altında olan İstanbul'da Bahçelievler metro istasyonunu su basarken, vatandaşlar yürümekte zorluk çekti. Ekipler suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

İstanbul'da sağanak yağış etkisini sürdürüyor.

Megakent, yağmur sonrası duran trafik ve metrolarda oluşan arızalarla gündeme gelmeye devam ediyor.

M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı'nın Bahçelievler Yenibosna istasyonunda, yağışın etkisiyle tavandan sular akmaya başladı.

Bazı bölümler paravanla kapatıldı

İstasyonun içinde su birikintisi oluşurken, görevliler suyu tahliye etti. İstasyona kaygan zemin yazılı uyarı tabelaları yerleştirilirken, bazı yerler de paravanla kapatıldı.

Ekipler çalışmaları sürdürüyor

Yolcular kaygan zeminde yürümekte güçlük çekerken, görevlilerin suyu tahliye etme çalışması devam ediyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)