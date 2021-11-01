İstanbul’da yağmur yağdı, trafik yoğunluğu yüzde 72 oldu

İstanbul genelinde beklenen yağışlı hava, sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni haftada İstanbul’da etkili olması beklenen yağmurla ilgili tahminleri, sabah saatlerinde yağışın kendi göstermesi ile etkisini gösterdi.

Haftanın ilk mesai sabahında etkili olan yağmurlu hava trafiği kent genelinde yüzde 72 oldu.

YAĞMUR İSTANBUL'U KİLİTLEDİ

Sabah iş yerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşların, şemsiyeleri ile gidecekleri yere ya da binecekleri toplu taşıma aracına yürüdükleri görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik programında da trafiğin yüzde 72 olduğu tespit edildi.

YOĞUNLUK OLAN BÖLGELER

Yoğunluğun; E5-Avcılar istikameti, Bakırköy-Şirinevler arası Ankara ve Edirne istikameti, Basın Ekspres Başakşehir istikameti, TEM Otoyolu Bahçeşehir Mevki Ankara istikameti, TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa ve O - 3 Bağlantı Yolu Otogar mevkiinde olduğu görüldü.