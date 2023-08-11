İHA
Barajlar alarm verirken, İstanbullular güne yağmurla uyandı.
Megakent İstanbul trafiği, yeryüzüne düşen tek damla yağmurla felç oldu.
Toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların, şemsiyeleri ile birlikte sokağa çıktıkları görüldü.
Yüzde 62'ye çıktı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik verilerine göre İstanbul genelinde trafik yoğunluk oranı yüzde 51 olarak kaydedildi.
Öte yandan Anadolu Yakası’nda bu oran yüzde 62 seviyelerine çıktı.
Uzun kuyruklar oluştu
Kadıköy D-100 Karayolu’nda trafik yer yer durma noktasına gelirken, D-100 karayolu her iki mevkiinde uzun araç kuyrukları oluştu.