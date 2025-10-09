İstanbul'da yağmurun etkisi ile oluşan trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak ölçüldü

İstanbul'da havanın da yağışlı olmasının etkisiyle trafik yoğunluğu oluştu.
Erken saatlerden itibaren özellikle ana arterlerde ve köprü geçişlerinde araç kuyrukları oluştu.
TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 80'E YÜKSELDİ
Saat 08.20'de İBB'ye ait trafik yoğunluğu haritasında yoğunluk yüzde 80'e kadar yükseldi.
Anadolu Yakası'nda ise yoğunluk yüzde 90'a ulaştı.
OTOBÜS DURAKLARINDA KALABALIK OLUŞTU
Bahçelievler D-100 karayolunda trafik durma noktasına gelirken, Anadolu Yakası'nda yoğunluğun en çok yaşandığı nokta D-100 karayolu Kadıköy, Bostancı ve Kozyatağı mevkileri oldu.
Yağış nedeniyle otobüs duraklarındaki oluşan yoğunluk dikkat çekti.