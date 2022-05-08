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    İstanbul'da yakalanan 503 göçmen geri gönderilecek

    İstanbul'da yakalanan 503 göçmen geri gönderilecek

    Türkiye genelinde sıkılaştırılan denetimler kapsamında İstanbul'da yakalanan 503 kaçak göçmenin geri gönderme işlemleri başlatıldı.
    • 08.05.2022 - 09:51
    • Güncelleme : 08.05.2022 - 10:27
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    Türkiye'nin en önemli gündemlerinden biri ülkeye kaçak yollarla giren göçmenler.

    Son dönemde özellikle Afganistan ve Pakistan uyruklu göçmenlerin sayısının şehirlerde gözle görülür bir şekilde artması çeşitli provokasyonları da beraberinde getirdi.

    Ülke çapında yapılan denetimler de son dönemde artırıldı.

    İstanbul'da 7 ilçede denetim

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin yasa dışı yollarla Türkiye’ye gelen yabancı uyruklu göçmenlerin yakalanmasına yönelik Bakırköy, Zeytinburnu, Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş, Üsküdar ve Kadıköy ilçelerinde eş zamanlı asayiş uygulaması yapıldı.

    İstanbul'da yakalanan 503 göçmen geri gönderilecek ViDEO

    503 kişi yakalandı

    Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlemiş olduğu operasyonlarında 232, ilçelerdeki uygulama ve kontrollerde ise 271 olmak üzere toplam 503 düzensiz göçmen yakalandı.

    Geri gönderme işlemleri başlatıldı

    İHA'nın haberine göre Türkiye’ye yas dışı yollarla giren düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmeleri için başlatılan işlemler sürdürülüyor.

    İstanbul da yakalanan 503 göçmen geri gönderilecek #1

    İstanbul da yakalanan 503 göçmen geri gönderilecek #2

    İstanbul da yakalanan 503 göçmen geri gönderilecek #3

    İstanbul da yakalanan 503 göçmen geri gönderilecek #4


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