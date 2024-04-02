İstanbul'da yangın faciası! Kaçak tadilat sırasında çıktığı öğrenildi Beşiktaş ilçesinde bulunan bir gece kulübünde kaçak tadilat sırasında çıkan yangın sonucu 29 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan facianın ardından ise detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. İşte konu hakkında ilk gelen bilgiler...

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ensonhaber.com

İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Gayrettepe Caddesi üzerinde bulunan 16 katlı binanın gece kulübü olarak kullanılan giriş katında yangın çıktı.

Ramazan dolayısıyla kapalı olan 16 katlı binanın en alt katında bulunan Masquerade adlı gece kulübünde kaçak tadilat yapıldığı sırada sahnenin yanında bir patlama oldu.

Yangın çıktı

Patlamanın ardından gece kulübünde yangın çıktı.

Yangının büyümesiyle kulüp ve bina dumanla doldu.

İşçiler mahsur kaldı

O sırada kulüpte ve binada bulunanlar içeride mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.

29 kişi hayatını kaybetti

Yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaşanan facianın ardından detaylar ise ortaya çıkmaya başladı.

Ruhsatı 1987 yılında verildi

Gece kulübüne ilk ruhsatının 1987 yılında verildiği, 2018 yılında yapılan başvuru sonrası ruhsatın yenilendiği ifade edildi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, yangında içeride kalan kişilerin, tadilat için çalışmaya gelen işçiler olduğu belirtildi.

Ses yalıtım malzemeleri yangın çıkardı

Diğer bir ayrıntı ise mekanda bulunan ses yalıtımının değiştirildiği sırada yangın çıktığı, bunun sonucu olarak ses yalıtım malzemelerinin bir anda tutuşması sonucu işçilerin bodrum katta mahsur kaldığı ihtimali üzerinde de duruluyor.

İşçiler dışarı çıkamadı

Binanın acil çıkış kapısının olmadığı, işçilerin dışarı çıkamadan içerde dumandan etkilendiği ifade edildi.

Kundaklama şüphesi araştırılıyor

Olay yerine sevk edilen savcıların, önceden olaylarla anılan gece kulübüne olası bir kundaklama şüphesi üzerine çalışmalarını o yönde sürdürdüğü de öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Gayrettepe'de 29 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı telefonla arayarak bilgi aldı.

Vali Gül açıklama yaptı

Beşiktaş Gayrettepe’deki gece kulübünde çıkan yangın ile ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, "Binanın altında diskotek olarak kullanılan bir mekan. Tadilat yapılıyormuş. Tadilat dolayısıyla da çalışanlar hayatını kaybetti ve yaralandı." dedi.