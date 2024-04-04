İstanbul'da yangın faciasında diğer işletme sahipleri konuştu 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangınında aynı binada bulunan esnaflar konuştu. Kendilerinin de mağdur olduğunu ifade eden esnaflar yetkililerin bilgi vermesini istedi.

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DHA

İstanbul'da gece kulübünde çıkan yangına ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin çevredeki esnaflar konuştu.

"İçeriye bir oksijen giriş olduğu için ister istemez parladı"

Yangının çıktığı gece kulübünün bulunduğu binada dükkan sahibi olduğunu söyleyen Muhittin Yartaşı, “Kulübün girişinde dükkanım var elektrik üzerine. Ben dükkanımda oturuyordum o ara oğlum geldi 'baba çık dışarı' dedi. Oğlumda dükkanın önünde telefonla konuşuyormuş. O anda dumanları görmüş 'Baba çık dışarı yanıyoruz' dedi. Ben de o anda çıkarken dükkanımın yanında mağaza var, kepengi açıldı o arada bizim müdürler çıktı oradan. Zaten o kapının açılmasıyla birlikte çıkış kapısındaki yangın alevlendi. İçeriye bir oksijen giriş olduğu için ister istemez parladı. O anda başladı zaten yangın. Ama daha öncesinde dumanlar sarmış insanlar çıkamamış içeriden. Kapının önündeki arkadaşlar çıkmış onun dışında kimseyi görmedim. İçerdeki çoğu arkadaşı tanıyordum. Ramazan başından beri tadilattaydı. Burası bir pasaj normalde arka kapısından kulübe giriş, müşterilerin girdiği bir kapı var. Bir de arkada mal kabul denilen yani erzak alımı tadilat yapılacağı sırada giren kapı. Onun dışında başka kapısı yok. Yangın çıkış merdiveni olma şansı yok zaten -2. Katta.” dedi.

"Bizim de ayrı bir mağduriyetimiz var"

Şükrü Polat ise “Bir aydır zaten burada tadilat var. Tabii ki bunlardan koku geliyordu rahatsız oluyorduk. Bu ne kadar yangına etki edecek tam bilmiyoruz. Gündüz biz çalıştığımızdan dolayı aşağıda sesleri duyuyorduk, müşterilerimiz de diyordu. Ramazan geldiğinde dolayı bize idare edin diyorlardı. Sonuçta onları tanıyoruz tanıdığımız insanlar. Sonlara yaklaşmışlardı onu biliyoruz yani. O gün dükkandaydık içerdeydik. Yoğun bir koku gelince hepimiz attık dışarıya kendimizi zaten. Çalışanları ismen değil sima olarak tanıyorduk. Birkaç kişiyle işte merhabalığımız falan vardı. Bizim de ayrı bir mağduriyetimiz var. Bize şu anda gelip bir yetkili, bakın 40-50 esnafız aşağı yukarı. Herhangi bir yetkili kişi bize gelip bilgi vermiyor. Bir yetkili gelse bize dese ki 'arkadaşlar 15 gün sonra burası açılacak gidin başınız çaresine bakın' dese ona da razıyız. Biz 3 gündür burada oturuyoruz geliyoruz gidiyoruz.” diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)