İstanbul'da yangın felaketi: Vali Davut Gül olay yerinde inceleme yaptı İstanbul Valisi Davut Gül, Beşiktaş'ta 16 katlı bir binanın altındaki eğlence merkezinde çıkan yangına ilişkin olay yerinde incelemelerde bulundu.

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İHA

İstanbul yangın faciasıyla sarsıldı.

Beşiktaş'ta bir eğlence mekanında yangın çıktı.

Son bilgilere göre yangında 29 kişi hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen İstanbul Valisi Davut Gül, burada incelemelerde bulundu.

Vali Gül, olay yeri ve çevresindeki incelemesinin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

Mekan ruhsatını 1987'de aldı

Yangının çıkış nedeninin belli olmadığını, itfaiyenin çıkış nedeniyle ilgili çalışma yaptığını dile getiren Gül, binanın altında diskotek olarak kullanılan bir mekanda yangın çıktığını anlattı.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Gül, bina için 1987'de aldığı bir ruhsat bulunduğunu, 2018 yılında da bunun yenilendiğini bildirdi.

Daha sonra İstanbul Valiliği'nden de bir açıklama yapılarak felaketin bilançosu hakkında bilgi verildi.

"Binanın -1 ve -2’nci katındaki eğlence mekanında başladı"

İstanbul Valiliği'nin, yangına ilişkin yeni açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Saat 12.47’de Beşiktaş ilçesi Gayrettepe Mahallesi Günenoğlu Sokak'ta bulunan 16 katlı binanın -1 ve -2’nci katında faaliyet gösteren Masquerade isimli eğlence merkezinde ilk belirlemelere göre tadilat kaynaklı yangın çıkmıştır. Alınan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiştir.



Yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülürken olayda 25 kişi hayatını kaybetmiştir. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 3 kişinin kaldırıldıkları hastanelerde tedavileri devam etmektedir. Olayın yaşandığı binada ekiplerin çalışmaları devam etmektedir.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)