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    İstanbul'da yangın mı çıktı? Beykoz'dan korkutan haber!

    Türkiye'de peş peşe çıkan orman yangınları gündemde yer almaya devam ediyor. Son olarak Beykoz'da çıkan yangın, çevredekileri korkuttu. Vatandaşlar, "İstanbul'da yangın mı çıktı?" araştırıyor.
    • Haber Merkezi
    • 04.08.2021 - 13:42
    • Güncelleme : 04.08.2021 - 13:52
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    İstanbul'da yangın mı çıktı? Beykoz'dan korkutan haber!

    Türkiye'nin dört bir yandan gelen yangın haberlerinin ardından vatandaşlar tarafından İstanbul'da yangın olup olmadığı sıklıkla araştırılıyor.

    Vatandaşlar internette "İstanbul'da yangın var mı? İstanbul'da devam eden yangın var mı? " sorguluyor.

    Son dakika Beykoz'dan korkutan bir yangın haberi geldi. Ormanlık alanda yükselen dumanları görenler, paniğe kapıldı.

    Peki, İstanbul'da yangın var mı? İstanbul'da yangın mı var? İstanbul'da devam eden yangın var mı? İşte son durum...

    İSTANBUL'DA YANGIN MI ÇIKTI?

    Beykoz'da ormanlık alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

    Beykoz'da orman yangını VİDEO

    İstanbul da yangın mı çıktı? Beykoz dan korkutan haber! #1

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