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İstanbul'da yangını söndüren itfaiye ekipleri elleri bağla ceset buldu

İstanbul'da yangını söndüren itfaiye ekipleri elleri bağla ceset buldu Henüz bilinmeyen bir nedenle bir iş yerinde çıkan yangın ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken içeride inceleme yapan ekipler, elleri arkadan bağlı ceset buldu. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.