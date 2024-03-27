İstanbul'da çıkan yangını söndüren ekipler neye uğradığını şaşırdı.
Bahçelievler ilçesinde, saat 10.00 sıralarında bir hurda deposu olarak kullanılan iş yerinde yangın çıktı.
Yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Erkek cesedi bulundu
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri iş yerinde çıkan yangını söndürdü. İçeride inceleme yapan ekipler, bir kişinin cesedini fark etti.
Boynunda kesikler görüldü
Elleri arkadan bağlanmış bir erkeğe ait olan cesedin baş ve el kısımlarında kesikler olduğunu tespit etti.
Kimliği tespit edilemedi
Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından üzerinden kimlik çıkmayan ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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