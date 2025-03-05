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AA

İstanbul Esenler'de Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kadının yaya olarak ilerlediği sırada yankesicilik yöntemiyle cep telefonunu çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Cadde üzerindeki 15 iş yeri ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 2 şüphelinin birlikte hareket ederek hırsızlık olayını gerçekleştirdiklerini, taksiye binerek bölgeden kaçtıklarını belirledi.

CEP TELEFONUNU SATIP TAKSİ PARASINI ÖDEDİLER

Şüpheliler cep telefonunu bir iş yerine satarak taksi parasını ödedi.

Ekipler, izlenen görüntülerde şahısların yaşları 18'den küçük B.D. ve M.H.H.K. olduğunu tespit etti.

2 YANKESİCİ TUTUKLANDI

Şüpheliler, ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalanırken, sattıkları cep telefonu ise iş yerinden alınarak sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı 'yankesicilik' suçundan tutuklandı.

İŞ YERİ SAHİBİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM YAPILDI

Çalınan telefonu satın alan iş yeri sahibi hakkında da 'suç eşyasının satın alınması' suçundan adli işlem yapıldı.

Öte yandan hırsızlık anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.