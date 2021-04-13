İstanbul'da yapılacak Afganistan toplantısının tarihi belli oldu

Türkiye'nin ev sahipliğindeki toplantıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Türkiye, Afganistan Barış Süreci ile ilgili toplantıya ev sahipliği yapacak.

Dışişleri Bakanlığı, İstanbul'da gerçekleştirilecek Afganistan barış sürecine ilişkin toplantının tarihini duyurdu.

TOPLANTI 24 NİSAN - 4 MAYIS TARİHLERİNDE DÜZENLENECEK

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye, Katar ve Birleşmiş Milletler’in eşdüzenleyiciliğinde, 24 Nisan-4 Mayıs 2021 tarihleri arasında Afganistan İslam Cumhuriyeti ve Taliban temsilcileri arasında yüksek düzeyli ve kapsayıcı bir Konferans tertiplenecektir. Türkiye, konferansa İstanbul’da ev sahipliği yapacaktır." denildi.

Eşdüzenleyicilerin, egemen, bağımsız ve birleşik bir Afganistan’a destek olunması gerektiği görüşünü paylaştığı belirtilen açıklamada, Afganistan Barış Süreci İstanbul Konferansı’nın temel amacının, adil ve kalıcı bir siyasi çözüm bulunmasına yönelik olarak Doha’da devam eden Afganlararası müzakerelere hız kazandırmak ve tamamlayıcı bir işlev görmek olduğu kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

KONFERANSIN ODAKLANACAĞI KONULAR

"Konferansa katılım hususu ve toplantıların gündemi Afgan taraflarla kapsamlı istişarelere konu olmuştur. Konferans, Afganistan’ın geleceğine ilişkin ortak bir görüşü yansıtacak kurucu ilkelerin belirlenmesi, siyasi çözüm için yol haritası oluşturulması ve çatışmalara son verilmesi hususlarında müzakereci taraflara yardım sağlamak amaçlarına odaklanacaktır.

Konferansın, tüm tarafların kapsamlı barış, istikrar ve refaha ulaşma yolunda Afganistan halkına verilen desteği yeniden vurgulamaları bağlamında önemli bir fırsat teşkil etmesi, eşdüzenleyicilerin beklentisini oluşturmaktadır."