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    İstanbul'da yargı çalışanları 1 gün idari izinli sayılacak

    İstanbul'da yargı çalışanları 1 gün idari izinli sayılacak

    Etkisini giderek artıran kar yağışı, yargı çalışanlarını da etkiledi. Kişilerin mağduriyet yaşamaması adına alınan kararda, yargı çalışanları 1 gün idari izinli olacak.
    • DHA
    • 25.01.2022 - 09:04
    • Güncelleme : 25.01.2022 - 09:53
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    İstanbul son günlerde, tarihinin en yoğun kar yağışlı günlerinden birini yaşıyor.

    Kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken yetkililer, vatandaşların hasar almaması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda bir düzenleme de yargı çalışanlarına geldi.

    25 OCAK 2022 TARİHİNDE İDARİ İZİN

    Adalet Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), İstanbul'da yargı mensupları ve adliye çalışanlarının bir gün süreyle idari izinli sayılması yönüne karar verdi.

    Yargısal iş ve işlemler nöbetçi hakim ve mahkemeler tarafından yapılacak.

    "ULAŞIM SAĞLIK VE GÜVENLİK HİZMETLERİ DIŞINDA KAMU GÖREVLİLERİ İDARİ İZİNLİ"

    Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Sağlık ulaşım ve güvenlik hizmetleri dışında kamuda görevli memur işçi ve diğer personel bugün idari izinli sayılacak." ifadelerini kullandı.

    İstanbul da yargı çalışanları 1 gün idari izinli sayılacak #1


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