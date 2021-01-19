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    İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 26 tutuklama

    İstanbul'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 26 şüpheli tutuklandı.
    • AA
    • 19.01.2021 - 11:20
    • Güncelleme : 19.01.2021 - 11:23
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    İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 26 tutuklama

    İstanbul'da, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün Gaziosmanpaşa'da sanal ortamda yasa dışı  şekilde bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

    26 KİŞİ TUTUKLANDI

    Söz konusu soruşturma kapsamında, 14 Ocak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 28 şüpheliden 26'sı yakalandı.

    Adreslerde yapılan aramalarda; 3 tabanca, 2 bilgisayar, 2 hard disk, 1 hafıza kartı, 1 banka kartı, 33 cep telefonu ve 35 SIM kart ile 105 bin 700 lira ele geçirildi.

    Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlıların tamamı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    İstanbul da yasa dışı bahis operasyonu: 26 tutuklama #1

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