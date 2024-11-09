İHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yasadışı bahis sitelerinde usule aykırı finans işlemleri yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik Bağcılar ve Bahçelievler'de operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Ekiplerin şüphelilerin adreslerinde yaptıkları aramalarda, 10 adet cep telefonu, 12 adet sim kart, 4 adet SSD karta el konuldu.
TUTUKLANDILAR
Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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