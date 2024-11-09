İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yasadışı bahis sitelerinde usule aykırı finans işlemleri yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik Bağcılar ve Bahçelievler'de operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ekiplerin şüphelilerin adreslerinde yaptıkları aramalarda, 10 adet cep telefonu, 12 adet sim kart, 4 adet SSD karta el konuldu.

TUTUKLANDILAR

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
ensonhaber icon
Can Badak
Editor