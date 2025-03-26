Protesto gösterilerine katılan 106 şüpheli gözaltına alındı

Haber Merkezi

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından sokağa çıkan bazı gruplar tarafından başlatılan izinsiz eylemler sürüyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla başlayan sokak olaylarında asayişinin sağlanması gerekli tedbirler alınıyor.

YENİ OPERASYON DÜZENLENDİ

Bu kapsamda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü yeni operasyonu duyurdu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet eden ve polise mukavemet gösteren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

ADRESLERİ TESPİT EDİLDİ

Ekipler, İstanbul Valiliği'nin her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklanmasına ilişkin kararına rağmen, kanuna aykırı olarak faaliyetlerde bulunan gruplar içerisinde yer alan şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit etti.

106 GÖZALTI

Kentte belirlenen 145 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 106 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyette götürüldü.

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