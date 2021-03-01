İstanbul'da yasaklar bitecek mi, ne zaman? İstanbul'da normalleşme toplantısı..

stanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından İstanbul'daki normalleşme sürecine dair paylaşımda bulundu. Milyonlarca İstanbullu, yasaklar kalkacak mı? sorusunu merakla araştırıyor.

Tüm Türkiye kabine toplantısından çıkacak olan normalleşme adımlarını beklerken İstanbul’da heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.

Yerinde Karar Dönemi ile birlikte risk gruplarına göre esneme kararları alınacak iller arasında İstanbul'un durumu en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

Megakentte yasaklar kalkacak mı, İstanbul ne zaman normalleşecek sorularına cevap, Vali Ali Yerlikaya'dan geldi.

İşte İstanbul'da normaleşme toplantısı ve detayları..

İSTANBUL'DA YASAKLAR KALKACAK MI?

stanbul Valisi Ali Yerlikaya, twitter adresinden bir açıklamaya yaparak normalleşme sürecine yönelik toplantı yaptıklarını duyurdu.

Yapılan toplantıya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve sağlık idarecileri katıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs mücadelemizde 1 yıl bitiyor ve kademeli normalleşme sürecine geçiyoruz" dedi.

Vali Yerlikaya,”Bu günlere sabır ve anlayışla geldik. Hedefimiz: En düşük risk grubu. Özlediğimiz günlere kavuşmak için hep birlikte tedbirlere uymaya devam edelim” ifadelerini kullandı.

Son karar ise, 1 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak kabine toplantısı sonrası kamuoyu ile paylaşılacak.