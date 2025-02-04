İstanbul'da yaşamanın maliyeti 83 bin lira

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İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) İstanbul'da Yaşam Maliyeti başlıklı araştırmasının ocak sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre ocak ayında İstanbul'da yaşamanın maliyeti, bir önceki aya göre yüzde 7,10 artış gösterdi.

YAŞAM MALİYETİ ARTTI

Geçen yılın ocak ayına göre yaşam maliyeti yüzde 56,21 yükseldi.

AYLIK GEÇİM MALİYETİ 82 BİN 880 LİRA

Ocakta dört kişilik İstanbullu bir ailenin geçim maliyeti 82 bin 880 lira olarak hesaplandı.

Bebek maması yıllık bazda yüzde 67,43, et-kıyma yüzde 55,10, ayçiçek yağı yüzde 62,28, süt fiyatı ise yüzde 42,54 yükseldi.

Tıraş malzemelerinin yıllık bazda fiyatı yüzde 92,48 artış gösterdi.