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İHA

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yaşanan toprak kayması korkutan görüntülere sebep oldu.

Gece saatlerinde gerçekleşen heyelan ilçe sakinlerini tedirgin etti.

TEDBİR İÇİN TAHLİYE YAPILDI

Toprak kayması gece saat 23.00 sıralarında, Küplüce Mahallesi Atlas Çiçeği Sokak üzerinde meydana geldi.

Sokaktaki iki binanın arka tarafında eskiden taş ocakları olarak kullanılan arsaya doğru gerçekleşen heyelanda yapılan ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve zabıta ekipleri sevk edildi.

İki bina yaşanan doğal afet sonra tedbir amacıyla boşaltıldı.

CAN KAYBI YA DA YARALANMA OLMADI

Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığını kaydeden ekipler, toprak kayması yaşanan alanda 9 daire ve 3 dükkanın tahliyesini sağladı.

Boşaltılan dükkan ve daireler ekipler tarafından mühürlendi.

'DEPREM OLUYOR ZANNETTİK'

Tahliye edilen bina sakinlerinin bir kısmının yakınlarına gittiği, bir kısmının ise civardaki otellere yerleştirileceği öğrenildi.

Mahalle sakinlerinden Celal Güneş; "Bu gece büyük bir gürültüyle uyandık deprem oluyor zannettik daha sonra burayı böyle gördük. Zaten 20 senedir böyle ufak ufak kaymalar çakıl taşları şeklinde filan böyle her gece korkuyla yaşıyoruz. Büyükşehir, Üsküdar belediyesi gerekli yerlere hep müracaatlar yaptık ama hep ötelendi bir tane özel müteahhit var onun kucağına bıraktılar bizi." ifadelerini kullandı.