Dün akşam UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda yaşananların ardından toplanan Ukraynalı protestocular, Fenerbahçe Kulübü'ne çağrı yaparak o taraftarların bir daha stada alınmamasını istedi.

Dün akşam Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında yaşananlara tepkiler devam ediyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda dün akşam Fenerbahçe-Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi.

Maça giden Fenerbahçe taraftarları, konuk takımın öne geçmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin lehine tezahürat yaptı.

Skandal anların dünya gündemine oturmasıyla birçok tepki paylaşımları da art arda geldi.

Beyoğlu'nda protesto düzenlediler

İstanbul'da yaşayan Ukrayna vatandaşları da Beyoğlu'nda bir araya gelerek Fenerbahçe taraftarının 'Putin' tezahüratı yapması üzerine protesto gösterisi düzenledi.

Suriye'de şehit olan Türk askerlerinin isimleri okundu

Protestocular yaptıkları basın açıklamasında, 2020 yılında Suriye'de şehit olan Türk askerlerinin isimlerini bağırdı. Öte yandan, Fenerbahçe Kulübü'nün yöneticilerine çağrıda bulunarak o taraftarların bulunması ve bir daha stada sokulmamasını istedi.

"Bunu yapan taraftarlar çok fanatikler"

DHA'nın aktarımına göre; Ukrayna Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Aliya Usenova, “Şimdi ben Fenerbahçe Kulübü'ne seslenmek istiyorum. Daha önce de söylediğimiz gibi biz olanlardan dolayı sizin kulübünüzü ya da taraftarlarınızı suçlamıyoruz. Ne yazık ki bazı yerlerde bazı gruplar arasında yanlış davranan kişiler vardır ve siz kesinlikle bundan dolayı sorumlu değilsiniz. Yalnız sizden bundan dolayı bir ricamız var. Sizin bir spor kulübü olarak o kişileri bulmak, gerekli cezaları getirme imkanınız vardır. Bunun yapan taraftarlar çok fanatikler kendilerini tutamadılar. Bu kişiler için en büyük ceza para cezasından ziyade sizin tarafınızdan kınama almak ve bir daha stada alınmamaları. Ukrayna vatandaşları ve vefat edenler için o kişileri bulun ve o kişileri kınayın." dedi.

İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar Fenerbahçe'ye çağrı yaptı VİDEO

























