İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'ya tepki gösterdi

Gösteride bir araya gelen Ukrayna vatandaşları, Rusya'nın askeri müdahalesini protesto etti.

Rus ordusunun Ukrayna'ya askeri harekat düzenlemesi İstanbul'da yaşayan Ukraynalıların tepkisini çekti.

Ukraynalı grup, Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nun karşısında bulunan Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki Gönül Sokak'ta toplandı.

RUSYA'YA TEPKİ

Polis ekiplerince Başkonsolosluk binası önüne alınmayan protestocular, ellerinde Ukrayna bayrakları ve pankartlar taşıyarak, Rusya aleyhine slogan attı.

Grup adına açıklama yapan Tatiyana Özyıldız, sabah saatlerinde Rusya'nın ülkelerine saldırdığını söyledi.

"UYUYAN İNSANLARI VURDULAR"

Uyuyan vatandaşların tank, roket ve helikopterle vurulduğunu iddia eden Özyıldız, savaşı durdurmak için burada toplandıklarını belirtti.

Özyıldız, Ukrayna'daki yakınlarıyla zaman zaman da olsa iletişime geçebildiklerini kaydetti.