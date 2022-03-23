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- İstanbul’da yaşlı kadını almayan taksicilere cezai işlem uygulandı
İstanbul’da yaşlı kadını almayan taksicilere cezai işlem uygulandı
- İHA
- 23.03.2022 - 00:08
- Güncelleme : 23.03.2022 - 00:37
İstanbul'un Fatih ilçesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinin acil kapısında dün saat 14.00 sıralarında yaşanan olayda, hastaneden çıkan yaşlı bir kadın taksiye binip evine gitmek istemiş, taksiciler ise durmayarak yollarına devam etmişti.
MESAFEYİ BEĞENMEYEN TAKSİCİ YAŞLI KADINI ALMADI
Bir süre sonra ise bir taksi durmuş, yaşlı kadının gideceği yeri öğrenince yoluna devam etmişti.
TAKSİCİLER YAKALANDI
Yaşanan olayların ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, taksi sürücülerinin H.T. ve İ.D. isimli şahıslar olduğunu tespit etti.
İstanbul’da yaşlı kadını almayan taksicilere cezai işlem uygulandı VİDEO
ARAÇLARI 3 GÜN TRAFİKTEN MEN EDİLDİ, RUHSATLARI ASKIYA ALINDI
Yapılan çalışmaların ardından duraklarına giden polis ekipleri taksici H.T. ve İ.D.’yi yakalayarak cezai işlem uyguladı.
Taksicilerin araçları 3 gün süre ile trafikten men edilirken, ruhsatları ise İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri tarafından askıya alındığı öğrenildi.
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