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    İstanbul’da yaşlı kadını almayan taksicilere cezai işlem uygulandı

    İstanbul'da hastaneden çıkan yaşlı kadını almayan taksicilere cezai işlem uygulanarak, araçları 3 gün süre ile trafikten men edilerek ruhsatları askıya alındı.
    • İHA
    • 23.03.2022 - 00:08
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 00:37
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    İstanbul’da yaşlı kadını almayan taksicilere cezai işlem uygulandı

    İstanbul'un Fatih ilçesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinin acil kapısında dün saat 14.00 sıralarında yaşanan olayda, hastaneden çıkan yaşlı bir kadın taksiye binip evine gitmek istemiş, taksiciler ise durmayarak yollarına devam etmişti.

    MESAFEYİ BEĞENMEYEN TAKSİCİ YAŞLI KADINI ALMADI

    Bir süre sonra ise bir taksi durmuş, yaşlı kadının gideceği yeri öğrenince yoluna devam etmişti.

    TAKSİCİLER YAKALANDI

    Yaşanan olayların ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, taksi sürücülerinin H.T. ve İ.D. isimli şahıslar olduğunu tespit etti.

    İstanbul’da yaşlı kadını almayan taksicilere cezai işlem uygulandı VİDEO

    ARAÇLARI 3 GÜN TRAFİKTEN MEN EDİLDİ, RUHSATLARI ASKIYA ALINDI

    Yapılan çalışmaların ardından duraklarına giden polis ekipleri taksici H.T. ve İ.D.’yi yakalayarak cezai işlem uyguladı.

    Taksicilerin araçları 3 gün süre ile trafikten men edilirken, ruhsatları ise İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri tarafından askıya alındığı öğrenildi.

    Fatih'te ayakta duramayan yaşlı kadın, kısa mesafe nedeniyle taksiye alınmadı VİDEO HABER

    İstanbul’da yaşlı kadını almayan taksicilere cezai işlem uygulandı #1


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