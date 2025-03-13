İHA

İstanbul Sultangazi'de gelen ihbar üzerine adrese giden zabıta ekipleri, Melahat Ercan isimli yaşlı kadının yalnız yaşadığı eve geldiklerinde karşılaştıkları manzara karşısında şaşkına döndü.

Odaların tavana kadar çöp ile dolu olduğunu ve yaşanmayacak halde olduğu gören ekipler, temizlik işleri müdürlüğünden çalışma yapılması için yardım istedi.

6 KAMYON ÇÖP ÇIKARTILDI

Olay yerine gelen ekiplerin gün boyunca yaptıkları temizlik çalışma sonrası ise, yaşlı kadının evinden 6 kamyon çöp çıkartıldı.

Öte yandan bir süre önce Kastamonu'da yaşayan Melahat Ercan'ın eşini kaybettiği öğrenildi.

KENDİLERİNE AİT BİNAYA YERLEŞTİRİLDİ

Ardından çocukları tarafından İstanbul'a getirilerek kendilerine ait binaya yerleştirildiği kaydedildi.

Psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen Ercan'ın, bakımı konusunda çocuklara izin vermediği öne sürüldü.

"KAPIYI AÇARKEN BİLE ZORLANDIK"

Yapılan çalışma hakkında bilgi veren görevli zabıta memuru, şöyle konuştu:

Ekibimize ulaşan şikayet neticesinde bu eve geldik. Geldiğinizde şu an bulunduğum ortam bile doluydu, kapıyı bile açmakta zorlandık. Temizledik biraz ve çalışmamız devam ediyor.



Burası aile apartmanı, çoluğu çocuğu var sahip çıkmaya çalışıyorlar ama akıl gidince Allah kimseye vermesin. Şu an temizledik 2 kamyon çıktı. 3. kamyon doluyor, herhalde bir o kadar daha dolduracağız gibi görünüyor. Durum bundan ibaret, temizlik çalışması yapıyoruz.

Yaşlı kadının, kendisini muayene etmek için gelen sağlık ekiplerini ise kabul etmeyerek geri gönderdiği öğrenildi.