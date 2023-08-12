İstanbul'da yaya geçici denetimi! Polis affetmedi... Trafiğin yoğun olduğu İstanbul'da yapılan denetimlere bir yenisi daha eklendi. Trafik polisleri, yayalara yol vermeyen sürücülere ceza yağdırdı.

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Trafiğin en yoğun olduğu şehirlerin başında gelen İstanbul'da, sık sık trafik denetimi yapılıyor.

Trafiğin daha rahat akması ve özellikle yayaların daha rahat ilerlemesi için yapılan denetimlerde, bazı sürücülere de ceza yağıyor.

Trafiği kilitleyen ve yayalara geçişlerinde kolay sağlamayanlar, trafik polislerinin radarından kaçamıyor.

Sık sık yapılan bu denetimlerde kesilen cezaların ise yayalara yol vermeyen sürücüler için caydırıcı olması bekleniyor.

Bu sefer rota: Üsküdar

İstanbul'un farklı farklı noktalarında yapılan trafik denetimleri bu defa Üsküdar'da yapıldı.

Üsküdar’da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipler amirliğince yaya geçitlerini kullanan yayalara ilk geçiş hakkı vermeyen sürücülere yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Yayalara öncelik vermeyenler tespit edildi, ceza kesildi

Uygulama sırasında mevzuata aykırı olarak araç kullanan ve yayalara öncelik vermediği tespit edilen araç sürücülerine ceza kesildi.

10 sürücüye bin 917 TL ceza

Yapılan denetimde, 10 sürücüye yaya geçidinde yayaya öncelik vermemekten bin 917 TL, kemer takmayan bir sürücüye 436 TL, direksiyon başında cep telefonu kullanmaktan 951 TL olmak üzere toplamda 12 sürücüye 20 bin 500 Tl ceza işlem uygulandı.