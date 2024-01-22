Hemen her gün trafikte yaşanan kazaların birçoğunun sebebi, kural ihlalleri...
Zaman zaman sürücülerin yol açtığı kazalarda, yayalar da suçlu olabiliyor.
Bunun ilk nedeni ise kırmızı ışıkta geçmeleri.
Ekipler İstanbul'da harekete geçti
Bu kapsamda güvenlik güçleri, İstanbul'da harekete geçerek denetim gerçekleştirdi. Megakent'in en işlek bölgelerinden olan Fatih'te, trafik kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.
Kırmızı ışıkta geçenleri drone tespit etti
Vatan Caddesi'ndeki denetimde trafik ışıklarının bulunduğu yerde bekleyen drone ekibi, ışık ihlali yapan yayaları havadan tespit etti.
Belirlenen kişiler, ışıklarda bulunan ekibe bildirdi.
Yayalara ceza kesildi
Kurallara uymayan yayalar, denetim noktasında durdurularak ceza yazıldı. Toplamda 11 yayaya 7 bin 590 lira ceza yazıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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