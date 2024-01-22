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İstanbul'da yayalar denetimde! Kırmızı ışıkta geçenler drone ile tespit ediliyor

İstanbul'da yayalar denetimde! Kırmızı ışıkta geçenler drone ile tespit ediliyor Megakent'in en işlek bölgelerinden biri olan Vatan Caddesi'nde gerçekleştirilen drone destekli trafik denetiminde kırmızı ışıkta geçen yayalara ceza kesildi.