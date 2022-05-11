İstanbul'da 'Yayalar için beş adımda güvenli trafik' etkinliği düzenlendi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği etkinliğe sanatçı Emel Sayın da katıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Sarıyer'de yapılan etkinlikte yetişkinlere ve çocuklara uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Eğitime, Türk Sanat Müziği sanatçısı Emel Sayın da katıldı.

Etkinlikten önce bir süre çocuklarla sohbet eden Sayın, ardından çocuklarla birlikte yaya yolunu kullanarak yolun karşısına geçti.

Bu sırada çocuklara trafikte uymaları gereken kurallarla ilgili tavsiyelerde bulundu.

"Yayaların zarar gördüğü kazaların oranı çok yüksek"

DHA'ya göre etkinlik sonunda açıklamalarda bulunan Emel Sayın, "Çok memnun oldum böyle bu mesajları verebilmekten dolayı. İçişleri Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah faydalı olabilelim. Trafik kazaları ülkemizde çok fazla, ben de bu münasebetle öğrendim ki, yayaların sebep olduğu veya yayaların zarar gördüğü kazaların oranı çok yüksek. İnşallah hep birlikte, sevgili çocuklarımızla birlikte güzel mesajlar verdik, halkımız bu mesajlara dikkat eder, kazaları en aza indiririz, inşallah sıfıra indiririz" dedi.

İstanbul'da yayalar için güvenli trafik etkinliği VİDEO