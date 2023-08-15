İstanbul'da yayalara öncelik tanımayan sürücülere ceza yağdı Kadıköy’de yapılan denetimlerde yaya geçitlerinde, yolun karşısına geçmek isteyen yayalara yol vermeyen 5 sürücüye kişi başı bin 917 TL olmak üzere toplam 9 bin 585 TL para cezası kesildi.

İHA

İstanbul Kadıköy’de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, öncelik hakkı bulunan yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik drone ile denetim yaptı.

Uygulama sırasında, mevzuata aykırı olarak araç kullanan ve yayalara öncelik vermediği tespit edilen araç sürücülerine ceza kesildi.

5 sürücüye yayalara yol vermedikleri için ceza kesildi

Denetimlerde 5 sürücüye yaya geçidinde yayalara yol vermemekten dolayı kişi başı bin 917 TL olmak üzere toplamda 9 bin 585 lira para cezası kesildi.

"Yayalara öncelik vermediğimiz için ceza yedim"

Yaya geçidinde yayalara yol vermediği için ceza yiyen bir sürücü, “Yayalara öncelik vermediğimiz için ceza yedim. Acile gidiyordum. Köpeğim hasta veterinere götürüyordum. O yüzden normalde yaya geçitlerinde dikkat ederim ama acile gittiğim için fark etmedim.” dedi.