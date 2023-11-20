İstanbul'da yayalara yol vermeyen sürücülere ceza kesildi: Eğitimciyim diyerek kendini savundu Beşiktaş’ta yapılan denetimlerde yaya geçitlerinde, yolun karşısına geçmek isteyen yayalara yol vermeyen 3 sürücüye kişi başı bin 979 TL olmak üzere toplam 5 bin 937 TL para cezası kesildi. Ceza kesilen sürücülerden biri "akademisyenim" diyerek kendisini savundu.

İHA

Türkiye'de belli şehirlerde yoğunlaşan nüfus nedeniyle yaşanan trafik sorununun yanında kurallara uyma konusunda da ciddi problemler yaşanıyor.

En belirgin sorunlardan biri ise yaya geçidinde yayaya yol vermemek.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde birçok farkındalık organizasyonu, kamu spotu yayını ve bilgilendirme çalışmalarına rağmen sürücülerin büyük bir çoğunluğu, yaya geçitlerinde yayaların geçiş üstünlüğünü dikkate almıyor.

Yayalara yol vermeyen sürücülere ceza yağdı

Bu kapsamda, uygulamanın oturması ve toplumun bu konuda bilinçlenmesi için denetimler sürdürülüyor.

Son olarak Beşiktaş’ta Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı sivil trafik ekipleri, öncelik hakkı bulunan yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik dron ile denetim yaptı.

Uygulama sırasında mevzuata aykırı olarak araç kullanan ve yayalara öncelik vermediği tespit edilen sürücülere ceza kesildi.

Hem yol vermedi hem de kendini savundu: Eğitimciyim aslında akademisyenim

Yayalara yol vermediği tespit edilen bir sürücü durduruldu.

Belgeleri istenen sürücü dalgın olmadığını belirterek "Eğitimciyim aslında akademisyenim" diyerek kendisini savundu.

Ancak sürücüye bin 979 lira para cezası kesildi.

Denetimlerde toplam 3 sürücüye yaya geçidinde yayalara yol vermemekten dolayı kişi başı bin 979 TL olmak üzere toplamda 5 bin 937 lira para cezası kesildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)