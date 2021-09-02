Yaz döneminde gelen iki aylık doğalgaz faturası karşısında şoke olan Eren Erbey, sorunun çözülmesi için yardım bekliyor.

İstanbul'un Ataşehir ilçesine bağlı İçerenköy Mahallesi’nde kıraathane işleten Eren Erbey, evine yaz ayında iki aylık doğalgaz faturasının 5 bin 208 TL gelmesi üzerine neye uğradığına şaşırdı.

Yazın sadece sıcak su kullanımından dolayı ortalama 50 TL doğalgaz faturası geldiğini belirten Eren Erbey son tutar üzerine İGDAŞ’a itirazda bulundu.

İTİRAZI KABUL EDİLMEDİ

Erbey, İGDAŞ’dan faturanın doğru olduğunu, itiraz için öncelikle faturanın ödenmesi gerektiği yanıtını aldı. Faturanın geldiği daireden taşınmasına rağmen 5 bin 208 TL'yi ödeyemediği için abonelik işlemlerini sonlandırmayan Erbey faturada oluştuğunu iddia ettiği yanlışlık için yetkililerden yardım istedi.

İstanbul'da yaz ayında gelen 5 bin 208 TL doğalgaz faturası

"SABAH ÇIKIP AKŞAM GİRİYORUZ"

Fatura sahibi Eren Erbey, “Abonelik sözleşmesini iptal etmek için İGDAŞ’a gittik. Bu faturada bir gün öncesinde gelmiş, bir yanlışlık olduğunu düşündüm ve önemsemedik. İptal ettirmek için gittiğimde 5 bin 208 TL borcumuz olduğunu ve bu faturanın da 60 günlük bir fatura olduğu söylendi ve bu fatura zamanında bayram sürecinde de tatil bölgelerindeydik. Gün içerisinde çalıştığımız için sabah çıkıyoruz akşam eve geliyoruz zaten ev gün içerisinde boş kalıyor. Böyle bir faturanın kesinlikle bizim olacağını tahmin etmiyoruz zaten. İGDAŞ’da geçmişe dönük faturalara baktığımızda bu dönemlerde 50 TL ortalama fatura geldiğini gördük ve yetkililerde faturada bir yanlışlık olabileceğini söylediler. Fakat buradaki aboneliğimi kapatabilmek için önce faturamı ödememi daha sonra itiraz etmem gerektiğini söylediler. Ama ben kullanmadığım sorumlu olduğum bu tutarı ödemek istemiyorum” dedi.