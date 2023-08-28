İstanbul'un yaz turizminde rekor! Yüzde 15 arttı: Ruslar yine zirveyi bırakmadı Megakent'e yılın ilk 7 ayında gelen yabancı turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 arttı. Aylık bazda en fazla ziyaret ise son 10 yılın rekor sayısıyla temmuz ayında oldu.

AA

Dünyanın en önemli metropollerinden İstanbul'un turist raporu açıklandı.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Megakent, tarihi mekanları ve camileriyle dikkat çekiyor.

Özellikle yaz aylarında büyük bir kalabalığı ağırlayan kente ziyaretler devam ediyor.

Bu kapsamda İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, kente gelen yabancı turist sayısına dair yeni verileri açıkladı.

Bu kapsamda yapılan açıklamada, İstanbul’a geçtiğimiz yılın 7 aylık döneminde 8 milyon 514 bin 806 yabancı turistin geldiği hatırlatıldı.

Temmuz ayında rekor kırdı

Turist sayısı bu yılın aynı döneminde ise yüzde 15 arttı ve rakam 9 milyon 776 bin 635’e ulaştı.

2022’nin Temmuz ayında ise 1 milyon 759 bin 506 yabancı turistin ziyaret ettiği kent, bu yılın temmuz ayında 1 milyon 873 bin 97 yabancı turisti ağırladı.

Bu oranla birlikte son 10 yılın aylık bazında en yüksek yabancı turist sayısına ulaşılmış oldu.

Böylece temmuzda gelen yabancı turist sayısı, geçen yıla göre yaklaşık yüzde 6 arttı.

Verilere göre, bu yılın temmuzundan sonra İstanbul'a en çok turist 2022'nin aynı ayında geldi.

Ulaşım yollarında da artış yaşandı

Ulaşım verileri de dikkat çekti. Geçen senenin aynı dönemine göre, kente hava yoluyla gelenler yüzde 5, deniz yoluyla gelenler ise yüzde 72 arttı.

Bu yılın temmuzunda Atatürk Havalimanı'ndan bin 642, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 517 bin 429, İstanbul Havalimanı'ndan 1 milyon 304 bin 345 yolcu giriş yaptı.

Kente, deniz yoluyla Tuzla Limanı'ndan 1846, Karaköy Limanı'ndan 42 bin 520, Sarayburnu Limanı'ndan 2 bin 926, Zeytinburnu Limanı'ndan 1719, Ambarlı Limanı'ndan 361, Haydarpaşa Limanı'ndan 240, Marmara Limanı'ndan 39, Pendik Limanı'ndan da 30 yabancı ziyaretçi geldi.

Ruslar zirvede

Ziyaret eden ülkeler arasında Ruslar, bir kez daha ilk sıraya yerleşti. Temmuzda İstanbul’a 185 bin 636 Rus geldi.

Rusya'yı 135 bin 568 turistle Almanya, 135 bin 96 kişiyle Suudi Arabistan, 105 bin 41 ziyaretçiyle ABD, 97 bin 352 turistle İran, 69 bin 263 kişiyle Fransa, 69 bin 6 turistle İngiltere, 51 bin 257 kişiyle Irak, 45 bin 854 ziyaretçiyle Kuveyt, 45 bin 257 kişiyle İsrail, 44 bin 273 turistle Hollanda takip etti.

Ülkelerin yüzdelik dağılımları

İstanbul'u temmuzda ziyaret edenlerin yüzde 9,91'i Rusya'dan, yüzde 7,24'ü Almanya'dan, yüzde 7,21'i Suudi Arabistan'dan, yüzde 5,61'i ABD'den, yüzde 5,20'si İran'dan, yüzde 3,70'i Fransa'dan, yüzde 3,68'i İngiltere'den (Birleşik Krallık), yüzde 2,74'ü de Irak'tan gerçekleşti.

Temmuzda 196 ülkeden turist gelen kenti, Solomon Adaları, Kuzey Kore ve Papua Yeni Gine'den birer, Laos ve Doğu Timor'dan 2 kişi ziyaret etti.

Her 3 turistten 1'i İstanbul'a geldi

Yılın 7 ayında Türkiye'yi ziyaret eden toplam 26 milyon 766 bin 240 turistin yaklaşık 3'te 1'ini İstanbul ağırladı.

Öte yandan İstanbul'u 2019'un Temmuz'unda 1 milyon 666 bin 319, 2020'nin Temmuz'unda 301 bin 930, 2021'in Temmuz'unda ise 1 milyon 130 bin 999 turist ziyaret etti.