İstanbul'da yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine zam yapıldı

İstanbul'da yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine zam yapıldı

İstanbul’da araç çekme ve yediemin otopark ücretlerine zam geldi. Park yasağı ihlalinde araç çekme ücreti yüzde 35 zam ile 130 TL’den 175 TL’ye çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Toplantısı'nda yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine zam kararı alındı.

Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığındaki toplantıda yediemin otopark ücret tarifelerine yüzde 35 zam yapıldı.

130 LİRADAN 175 LİRAYA ÇIKTI

Tarifede park yasağı ihlalinde araç çekme ücreti yüzde 35 zamla 130 liradan 175 liraya çıkarıldı.

Park yasağı dışında 5 kilometreye kadar özel taşıma ücreti yüzde 36 artışla 140 liradan 190 liraya yükseltildi. Kilometre başına 7 liralık ücret de 9 lira 50 kuruş oldu.

GÜNLÜK OTOPARK ÜCRETİ İSE 23 LİRAYA YÜKSELDİ

Günlük yediemin otopark ücreti, otomobilde 17 liradan 23 liraya, motosiklette 7 liradan 10 liraya, kamyonet-minibüs-arazi taşıtında 17 liradan 25 liraya, kamyon, otobüs, çekici (tır) ve iş makinesinde 30 liradan 40 liraya yükseltildi.