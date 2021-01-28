İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME Toplantısı'nda yediemin araç çekme ve park ücretlerine yüzde 44 zam kararı alındı.

İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığındaki toplantıda, yediemin otoparklarına yüzde 44'lük zam gündeme geldi.

Zam teklifi oy birliği ile kabul edildi.

"TEPKİ ALACAĞINI SANMIYORUM"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İBB Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, "Çok büyük bir tepki alacağını zannetmiyorum. Zaten bugün özellikle şehir merkezinde ödenen otopark ücretlerinin çok çok altında baktığımız zaman." diye konuştu.

ZAMLI ÜCRETLER

Adalet Bakanlığı Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği 2021 yılı ücret tarifesi dikkate alınarak yapılan düzenlemeye göre park yasağı için araç çekme ücreti 130 liradan 160 lira 5 kuruşa çıkarıldı.

Park yasağı dışında 5 kilometreye kadar özel taşıma ücreti de 100 liradan 160 lira 5 kuruşa yükseltildi. Kilometre başına 5 liralık ücret de 9 lira 60 kuruşa çıkarıldı.

Çekilen veya trafikten men edilen araçlar için yediemin otopark ücreti günlük otomobillerde 12 liradan 16 liraya, motosikletlerde 5 liradan 8 liraya, kamyonet-minibüs-arazi taşıtında 12 liradan 17,6 liraya çıkarıldı.

İcra İflas Kanunu ve amme alacağı nedeniyle çekilen, trafikten men edilen araçların yediemin otoparklarındaki günlük ücret tarifesi otomobillerde 10 liradan 16 liraya, motosikletlerde 4 liradan 8 liraya, kamyonet-minibüs-arazi taşıtında 11 liradan 17,6 liraya, kamyon-otobüs-çekici-iş makinesinde 12 liradan 23,98 liraya çıkarıldı.

İstanbul'da yediemin otoparklarına yüzde 44 zam VİDEO