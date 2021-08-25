İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' denetimi

Fatih'te "Yeditepe Huzur" denetimleri yapıldı. Denetimlere çok sayıda emniyet personeli katıldı.

Fatih'te gerçekleşen "Yeditepe Huzur" denetimleri saat 19.00'da başladı.

Denetimlerde, Fatih İlçe Emniyet ekipleri, Bilgi teknolojileri ve haberleşme ekipleri, Asayiş ekipleri, Trafik Denetleme ekipleri, Narkotik ekipleri, Özel Harekat ekipleri ve helikopter destek ekiplerinin yanı sıra narkotik detektör köpeği de görev aldı.

ARAÇLAR DURDURULDU, GBT KONTROLLERİ YAPILDI

Denetimler kapsamında şüpheli araçlar durdurularak aranırken, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi.

Asayiş denetimleri, saat 21.00'a kadar sürdü.