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    İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' denetimi

    Fatih'te "Yeditepe Huzur" denetimleri yapıldı. Denetimlere çok sayıda emniyet personeli katıldı.
    • DHA
    • 25.08.2021 - 21:33
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    İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' denetimi

    Fatih'te gerçekleşen "Yeditepe Huzur" denetimleri saat 19.00'da başladı.

    Denetimlerde, Fatih İlçe Emniyet ekipleri, Bilgi teknolojileri ve haberleşme ekipleri, Asayiş ekipleri, Trafik Denetleme ekipleri, Narkotik ekipleri, Özel Harekat ekipleri ve helikopter destek ekiplerinin yanı sıra narkotik detektör köpeği de görev aldı.

    ARAÇLAR DURDURULDU, GBT KONTROLLERİ YAPILDI

    Denetimler kapsamında şüpheli araçlar durdurularak aranırken, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi.

    Asayiş denetimleri, saat 21.00'a kadar sürdü.

    İstanbul da Yeditepe Huzur denetimi #1

    İstanbul da Yeditepe Huzur denetimi #2

    İstanbul da Yeditepe Huzur denetimi #3

    İstanbul da Yeditepe Huzur denetimi #4

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