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    İstanbul'da Yeditepe Huzur denetimi yapıldı

    Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Yeditepe Huzur denetimlerine özel harekat polisleri de destek verdi.
    • DHA
    • 18.11.2020 - 21:27
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    İstanbul'da Yeditepe Huzur denetimi yapıldı

     

    İstanbul genelinde eş zamanlı olarak Yeditepe Huzur denetimlerinin 23'üncüsü bu akşam yapıldı.

    Kadıköy Kuşdili Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimlere İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik ve Yunus polisleri katıldı.

    ÜST ARAMASI VE KİMLİK SORGULAMASI

    Ekipler, cadde üzerinden geçen şüpheli araçları tek tek durdurdu ve aramalar yaptı. Araç içindeki kişilerin üst aramaları ve kimlik sorgulamaları yapıldı. Özel harekat polisleri de denetimlere destek verdi.

    İstanbul da Yeditepe Huzur denetimi yapıldı #1

    İstanbul da Yeditepe Huzur denetimi yapıldı #2

    İstanbul da Yeditepe Huzur denetimi yapıldı #3

    İstanbul da Yeditepe Huzur denetimi yapıldı #4

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    İstanbul da Yeditepe Huzur denetimi yapıldı #8

    İstanbul da Yeditepe Huzur denetimi yapıldı #9

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