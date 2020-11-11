İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Taksim’de “Yeditepe Huzur” uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada araçlar didik didik aranırken, çok sayıda şahsa GBT sorgusu yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından kent genelinde ‘Yeditepe Huzur' uygulamasının 22'incisi gerçekleştirildi.

Uygulama noktalarından birisi olan Beyoğlu Taksim Meydanı çevresinde de polis ekipleri araçlar üzerinde denetim yaptı.

Uygulamaya farklı birimlerden çok sayıda polis ekibi destek verdi.

GBT SORGUSU YAPILDI

Uygulamada araçlar didik didik aranırken, çok sayıda şahsa GBT sorgusu yapıldı.

Polis ekipleri arama yaptıkları araçların sürücüleri ile yolculara maske ve mesafe konusunda uyarıda bulundu.

İstanbul'da Yeditepe Huzur denetimlerinin 22'incisi yapıldı VİDEO

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HAVA DESTEKLİ DENETİM

Narkotik köpeklerinin de yer aldığı uygulamaya, polis helikopteri de havadan destek verdi.

Asayiş uygulaması saat 23.00'e kadar süreceği öğrenildi.





























