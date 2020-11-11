Dolar
7.684
-1.4176%
Euro
9.073
-1.2602%
Altın
1875.69
0.6357%
Borsa
1271.75
-0.5839%
G. Altın
463.226
-0.8087%
Bitcoin
123973.28
0.6698%
EXEN Coin
12.32
1.23%
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 12 C

    İstanbul'da Yeditepe Huzur denetimlerinin 22'incisi yapıldı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Taksim’de “Yeditepe Huzur” uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada araçlar didik didik aranırken, çok sayıda şahsa GBT sorgusu yapıldı.
    • DHA
    • 11.11.2020 - 21:00
    • Güncelleme : 11.11.2020 - 21:07
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da Yeditepe Huzur denetimlerinin 22'incisi yapıldı

     

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından kent genelinde ‘Yeditepe Huzur' uygulamasının 22'incisi gerçekleştirildi.

    Uygulama noktalarından birisi olan Beyoğlu Taksim Meydanı çevresinde de polis ekipleri araçlar üzerinde denetim yaptı.

    Uygulamaya farklı birimlerden çok sayıda polis ekibi destek verdi.

    GBT SORGUSU YAPILDI

    Uygulamada araçlar didik didik aranırken, çok sayıda şahsa GBT sorgusu yapıldı.

    Polis ekipleri arama yaptıkları araçların sürücüleri ile yolculara maske ve mesafe konusunda uyarıda bulundu.

    İstanbul'da Yeditepe Huzur denetimlerinin 22'incisi yapıldı VİDEO

    HAVA DESTEKLİ DENETİM

    Narkotik köpeklerinin de yer aldığı uygulamaya, polis helikopteri de havadan destek verdi.

    Asayiş uygulaması saat 23.00'e kadar süreceği öğrenildi.

    İstanbul da Yeditepe Huzur denetimlerinin 22 incisi yapıldı #1

    İstanbul da Yeditepe Huzur denetimlerinin 22 incisi yapıldı #2

    İstanbul da Yeditepe Huzur denetimlerinin 22 incisi yapıldı #3

    İstanbul da Yeditepe Huzur denetimlerinin 22 incisi yapıldı #4

    İstanbul da Yeditepe Huzur denetimlerinin 22 incisi yapıldı #5

    İstanbul da Yeditepe Huzur denetimlerinin 22 incisi yapıldı #6

    İstanbul da Yeditepe Huzur denetimlerinin 22 incisi yapıldı #7

    İstanbul da Yeditepe Huzur denetimlerinin 22 incisi yapıldı #8

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir