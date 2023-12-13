İstanbul'da yeni dönem! Eminönü’ne girişler artık ücretli olacak İstanbul'un gözde mekanlarından olan Eminönü'ne girmek isteyenler, ücret ödeyecek. Konuya dair açıklama yapan İmamoğlu, Türkiye’nin ilk sürdürülebilir kentsel ulaşım planı olduğunu aktardı.

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Türkiye'nin gözde şehirlerden olan İstanbul'da, bazı yeni uygulamalar hayata geçirilecek.

Bu uygulamalardan birisi ise Emiönü'ne "ücretli" giriş ile başlayacak. Konu ise İstanbul’un trafik yoğunluğunu azaltmayı hedefleyen, insan ve çevre odaklı “İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı”nın (SKUP) tanıtımında dile getirildi.

Planın hayata geçirilmesi durumunda, zirve saatte trafik yoğunluğunun 2030 yılına kadar yüzde 10,1 azaltılması öngörülüyor.

Ayrıca, trafik sıkışıklığını önlemek amacıyla uygulanacak "tıkanıklık fiyatlandırması" ile de özel otomobil kullanıcıları, belli bir bölgeye giriş karşılığında yine ücret ödeyecek.

İlk rota Eminönü olacak

Sistemin pilot uygulaması, ilk olarak Eminönü'nde hayata geçirilecek.

"Türkiye'nin ilk sürdürülebilir kentsel ulaşım planı"

SKUP tanıtım toplantısına; Avrupa Birliği Türkiye Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burak Aykan katıldı. İmamoğlu, hazırlanan planın, Türkiye’nin ilk sürdürülebilir kentsel ulaşım planı olduğunu aktardı.

İmamoğlu, plana dair detayları anlattı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu planın, kentin merkez bölgelerinde otomobil kullanımını, hava kirliliğini azaltacak düşük salım bölgelerini, deniz ulaşım ağını geliştirecek düzenlemeleri, otobüs öncelikli şerit uygulamalarını kapsadığını kaydetti.

Ulaşım Planı kapsamında projelerin hayata geçmesiyle “zirve saatte” toplam otomobil sayısının, kilometrede 2030 yılında yüzde 10,1 ve 2040 yılında ise yüzde 12,8 azalma sağlayacağı tahmin ediliyor.

İkinci rota Kadıköy olacak

Düşük karbona geçiş teması altında kentin ulaşım sisteminin çevre dostu hale gelmesi ve ulaşımdan kaynaklanan sera gazı salımlarını azaltmaya yönelik önerilen projelerden biri de Düşük Salım Bölgeleri (DSB) uygulaması.

Bu uygulamada, standartlara uygun olmayan taşıtlar, alanı hiç kullanamayacak veya “kirleten öder” prensibine göre belli bir fiyat karşılığında kullanabilecek. İlk DSB pilot projesinin, Tarihi Yarımada’da (Eminönü) yapılması ve devamında ise Kadıköy’de (Moda) uygulanması planlanıyor.

Ücretli otopark sistemi

Trafikte meydana gelen yoğun sıkışıklığı önlemek için ise “tıkanıklık fiyatlandırması” adında bir uygulama yapılacak. Söz konusu bu uygulama kapsamında özel araba kullanıcıları, belli bir bölgeye girerken ücret ödeyecek. Bu sistemin de pilot uygulaması Eminönü’nde yaklaşık 6 kilometrekarelik bir bölgede yapılacak. Ayrıca mahallelerdeki ücretli otoparkları kullanan kişiler, kendi mahallelerinde park yaptıkları sürece daha az ücret ödeyecek.