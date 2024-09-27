İstanbul'da yeni günde sis etkili oldu

AA
İstanbullular sisli bir sabaha uyandı...
İstanbul'da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte etkisini gösteren yoğun sis, sürücülere zor anlar yaşattı.
BAZI BÖLGELERDE ETKİLİ OLDU
Sis kentte; Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe ilçeleri ile Sarıyer ve Kağıthane'nin bir kısmında yer yer etkisini gösterdi.
Ayrıca, TEM Otoyolu Kavacık mevkii ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yoğunlaşan sis bulutu nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorluk çekti.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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